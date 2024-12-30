Оно будет отмечаться ежегодно.

В Украине 21 мая будет отмечаться День межнационального согласия и культурного разнообразия.

Об этом говорится в соответствующем указе №883/2024 президента Украины Владимира Зеленского. Им предусматривается установить в стране День межнационального согласия и культурного разнообразия, который будет отмечаться ежегодно 21 мая.

Отмечается, что установить празднование такого дня предполагается с целью укрепления единства и согласия украинского народа, утверждения украинской национальной и гражданской идентичности, содействия свободному развитию культурного разнообразия коренных народов и национальных меньшинств (сообществ) Украины, засвидетельствования уважения к их вкладу в отстаивание государственного суверенитета и независимости Украины, в вооруженную борьбу с государством-агрессором. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Указы Зеленского

Ранее Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) Уполномоченным президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.

Президент отметил, что сейчас главная задача - вместе с Министерством обороны и гражданским обществом подготовить законопроект о военном омбудсмене и все необходимые системные основы работы этого института.

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