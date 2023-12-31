Обращение президента государства в основном касалось войны в Украине.

В последние минуты 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к согражданам с новогодним поздравлением. Глава государства, в частности, отметил, что за этот год Украина и ее граждане стали сильнее.

"676 дней назад на этом самом месте я обращался к вам, украинцы, и сообщал о начале полномасштабной войны. Мы не знали тогда, что ждет нас впереди. Многие не верили, что мы выдержим неделю. Мало кто верил, что выберем 2022 год, не говоря уже о том, что мы выстоим 23-й. а сегодня мы встречаем 2024 год", - отметил Зеленский.

По его словам, в течение этого года в Украине 6 тысяч раз звучали сигналы воздушной тревоги.

"И каждую ночь, и каждый день работали наши силы ПВО, героически защищая небо Украины. Чтобы мы 6 тысяч раз могли услышать отбой. ... И сколько бы ни выпускал враг ракет, сколько бы ни было обстрелов и атак – подлых, безжалостных, массированных – в стремлении сломать нас, украинцев, запугать, сбить Украину с ног, загнать под землю, мы все равно поднимемся. Потому что тот, кто приносит на нашу землю ад, однажды увидит его из собственного окна", - подчеркнул глава государства.

Зеленский пожелал украинцам в 2024 году "тепла и здоровья".

"Тем, у кого есть родное сердце, – пусть живут долго. Тем, кого потеряли, – пусть останутся в сердце. Любимым - времени. Времени как можно больше. Детям - осуществление ваших желаний. Всем людям - человеческого счастья. А Украине нашей - победы и мира", - сказал президент.

Новогоднее поздравление Зеленского с 2023 годом

В прошлом году в своем поздравлении Зеленский выразил надежду, что 2023-й станет годом возвращения украинцев домой, а границ - до границ 1991 года. В новогоднем поздравлении президент подчеркнул, что этот год должен стать годом возвращения. Возвращения украинских воинов и пленных к семьям, а переселенцев – домой.

Также президент подчеркнул, что для Украины нет других вариантов, только победа. По словам Зеленского, 24 февраля 2022 года миллионы украинцев сделали выбор, выбрав не белый флаг, а сине-желтый флаг, не побег, а встречу врага, а также сопротивление и борьбу.

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