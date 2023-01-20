Также город рассчитывает на помощь пострадавшим от благотворителей.

Люди, пострадавшие от попадания российской ракеты в девятиэтажку в Днепре, будут получать до 1 млн грн из местного бюджета. Об этом во время брифинга в Media Center Ukraine сказал городской голова Днепра Борис Филатов.

"Мы пошли по пути полной монетизации. Каждая история каждой семьи - это отдельная трагедия. У людей разные жизненные планы. Кто-то захочет приобрести жилье на вторичном рынке, кто-то на первичном, кто-то захочет переехать к родственникам... У нас есть программа возмещения убытков на имущество в результате ракетных обстрелов РФ. До 1 млн грн будем выплачивать из местного бюджета, это где-то 25 тысяч долларов по курсу", - отметил Филатов.

По его словам, усилия властей сейчас направлены на то, чтобы максимально помочь пострадавшим деньгами.

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"Собрать деньги и раздать их людям. А люди пусть потом решают. Все несут, что только можно. Поэтому вещами помощь не нужна. Деньги - это общий эквивалент", - отметил мэр.

Ракетный удар по Днепру

Как сообщал УНИАН, 14 января российские террористы ударили ракетой по многоэтажке в Днепре, где жили около 1,7 тыс. человек. В доме полностью разрушена одна из секций. Известно о повреждении 230 квартир полностью разрушены – 72.

Также сообщалось, что россияне ударили по дому ракетой Х-22, которую спроектировали в Советском Союзе для уничтожения морских группировок и авианосных групп. Такую ракету может запускать лишь 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк РФ.

17 января в 13:00 поисково-спасательные работы на месте ракетного удара были завершены, было спасено 39 человек, из них-шестеро детей. 79 человек были травмированы, среди них – 16 детей. В СБУ уже назвали имена российских военных, причастных к ракетному удару по Днепру. К совершению этого преступления причастны несколько десятков военнослужащих страны-агрессора.

Сегодня, 20 января, Филатов сообщил, что в результате ракетного удара по жилому дому в Днепре погибли 45 человек, из них 6 детей. Около 20 человек находятся в тяжелом состоянии в больницах города. 6 человек являются пропавшими без вести.

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