Государственная пограничная служба Украины (ГНСУ) выпустила предупреждение относительно якобы ее документа об ограничении выезда за границу юношам от 15 до 18 лет.
В ГПСУ подчеркнули, что это фейковый документ. "По сети распространяется документ ГПСУ о якобы ограничении выезда за границу юношам от 15 до 18 лет. Это - фейк!", - заявили пограничники.
В ГПСУ обратили внимание, что сам "документ" содержит значительное количество ошибок, среди которых русизмы.
Пограничники напомнили, что согласно постановлению Кибмина, во время действия режима военного положения ограничения по выезду касаются мужчин в возрасте 18-60 лет, "но и для этой категории есть исключения".
"Доверяйте только официальным источникам информации!", - призвали в ГПСУ.
РФ и ее фейки о войне в Украине
В конце февраля российская пропаганда массово распространяла фейки о провале украинской обороны в Бахмуте. Российские пропагандисты успели распространить фейк о том, что россияне якобы взяли этот город.
Также российские фейки касались и Запорожской АЭС. Россияне запустили информацию о том, что якобы Киев отказался от создания защитной зоны вокруг этой АЭС, которое инициировала МАГАТЭ.