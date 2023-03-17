Пограничники отметили, что в фейковом документе много русизмов, что намекает на страну его происхождения.

Государственная пограничная служба Украины (ГНСУ) выпустила предупреждение относительно якобы ее документа об ограничении выезда за границу юношам от 15 до 18 лет.

В ГПСУ подчеркнули, что это фейковый документ. "По сети распространяется документ ГПСУ о якобы ограничении выезда за границу юношам от 15 до 18 лет. Это - фейк!", - заявили пограничники.

В ГПСУ обратили внимание, что сам "документ" содержит значительное количество ошибок, среди которых русизмы.

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Пограничники напомнили, что согласно постановлению Кибмина, во время действия режима военного положения ограничения по выезду касаются мужчин в возрасте 18-60 лет, "но и для этой категории есть исключения".

"Доверяйте только официальным источникам информации!", - призвали в ГПСУ.

РФ и ее фейки о войне в Украине

В конце февраля российская пропаганда массово распространяла фейки о провале украинской обороны в Бахмуте. Российские пропагандисты успели распространить фейк о том, что россияне якобы взяли этот город.

Также российские фейки касались и Запорожской АЭС. Россияне запустили информацию о том, что якобы Киев отказался от создания защитной зоны вокруг этой АЭС, которое инициировала МАГАТЭ.

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