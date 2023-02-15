Главная его цель – усилить защиту граждан от киберпреступников.

Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины совместно с Национальным банком Украины запустили проект по противодействию кибермошенничеству в финансовом секторе.

Главная его цель – усилить защиту граждан от киберпреступников, которые существенно активизировали деятельность в период военного положения в Украине. Для кражи средств злоумышленники проводят фишинговые кампании, целью которых является выманивание данных для доступа к банковским счетам. Обещания мошенников варьируются в зависимости от актуальных новостей, особенно тех, что касаются предоставления гражданам государственной и международной финансовой помощи, также они организуют фейковые сборы средств для оказания помощи ВСУ.

Задача проекта проста – уменьшить переходы пользователей на мошеннические сайты путем перенаправления их на страницу с предупреждением, что сайт создан злоумышленниками. Результаты впечатляют: только за первый месяц зафиксировано около 120 тысяч уникальных переходов на эту страницу. Иными словами, десятки тысяч граждан Украины ежемесячно будут защищенными от попадания на "крючок" кибермошенников и потенциальной возможности быть обманутыми.

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"Одной из ключевых целей Стратегии кибербезопасности Украины является эффективное противодействие киберпреступности. Фишинг - один из самых распространенных методов мошенничества в сети Интернет, который используют киберпреступники для присвоения средств и сбора персональных данных. А с началом полномасштабной военной агрессии это стало также и одним из направлений гибридной войны российской федерации против Украины. Ведь десятки вредоносных групп, которые проводят фишинговые кампании против украинских граждан, координируются российскими преступниками, а ФСБ покрывает их действия. Вследствие этого средства, которые теряют украинцы, используются для поддержки страны-террориста", - сказал заместитель Секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк.

"Даже во время полномасштабной войны в Украине платежное мошенничество не исчезло. Напротив, в 2022 году мы наблюдали существенное увеличение его проявлений. Самым распространенным видом стала фейковая социальная помощь от государственных или международных организаций пострадавшим от войны украинцам. В 2022 году НБУ обнаружил около 4500 фишинговых ресурсов, для сравнения – в 2021 году эта цифра была на порядок меньше. Это побудило Национальный банк внедрить меру противодействия вредоносным сайтам. Его внедрение будет способствовать усилению финансовой системы киберзащиты, позволит обезопасить украинцев от аферистов, а в будущем – уменьшить количество фишинговых атак и в целом объемы финансового мошенничества в Украине", – рассказал заместитель председателя Национального банка Украины Алексей Шабан.

Осенью прошлого года НКЦК была создана рабочая группа, в которую вошли представители государственных органов и провайдеры с самой большой инфраструктурой. Состоялось успешное тестирование работы системы защиты от финансового фишинга. Первым крупным провайдером, который активно присоединился к проекту, стала компания Киевстар, которая всегда уделяет большое внимание вопросам кибербезопасности и защиты своих абонентов от киберугроз.

"Киевстар системно поддерживает государство и абонентов, предоставляя связь во время войны, инвестируя в развитие телеком-рынка, приобщаясь к цифровому развитию страны, а также поддерживая направление противодействия кибермошенничеству. Мы понимаем, что одним из компонентов прочной киберзащиты Украины является плодотворное взаимодействие бизнеса и государства. Наработав существенную экспертизу в направлении кибербезопасности, компания сразу присоединились к проекту НКЦК и НБУ по построению системы ограничения вредоносных доменов. Финансовое мошенничество является одним из проявлений гибридной войны и, объединив усилия, мы сможем эффективно защитить украинцев", –прокомментировал директор по регуляторному обеспечению Киевстар Александр Когут.

Анализ деятельности хакерских групп, которые занимаются подобным мошенничеством, указывает на то, что они действуют не только в Украине, но и в странах ЕС. Поэтому сейчас ведутся переговоры по обмену информацией с соответствующими органами из стран-партнеров, к которым после начала полномасштабного вторжения выехало большое количество украинцев.

Справка о Киевстар

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на июнь 2022 года обслуживал 24,4 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи и интернета, конвергентные решения, а также инновационные услуги Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар активно помогает абонентам, обществу и стране преодолевать трудности военного времени. За 2022 год компания перечислила благотворительным фондам 130 млн грн помощи на гуманитарные потребности общества и предоставила абонентам бесплатных услуг и бонусов в сумме эквивалентной 577 млн грн. Киевстар поддержал инициативу Президента Украины по привлечению средств на восстановление Украины и выделил 300 млн грн на восстановление цифровой инфраструктуры. Также компания за свой счет подключает к скоростному интернету бомбоубежища и модульные дома для переселенцев. Акционер Киевстар - международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине и признана крупнейшим плательщиком налогов на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.

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