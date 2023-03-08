Движение остановлено сразу на пяти участках пересечения границы, уточнили пограничники.

В среду, 8 марта, у украинцев могут возникнуть проблемы с пересечением венгерской границы из-за обновления информационной системы на нескольких пунктах пропуска.

О проблеме предупредили представители Госпогранслужбы в Telegram. Там уточнили, что ограничения действуют с 10:00 сегодняшнего утра.

"Пропуск через украинско-венгерскую границу временно приостановлен. С 10:00 временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств в пунктах пропуска "Тиса", "Лужанка", "Косино", "Дзвонковое" и "Вилок", - говорится в сообщении.

Также в ГПСУ пообещали оперативно сообщить о возобновлении пропускных операций: "Пока просим выбирать другие пути в Венгрию", - добавили там.

Украинцев предупредили о задержках на границах в первые дни марта

Напомним, что с началом весеннего сезона пограничники фиксируют особую активность украинцев в приграничных пунктах пропуска со странами ЕС. Уже 7 марта в ГПСУ предупредили о возможных задержках на границе с Польшей, Венгрией и Словакией.

В частности, очереди з машин периодически наблюдаются, несмотря на двусторонние усилия Украины и граничащих с ней государств. Так, недавно об открытии нового пункта пропуска объявила Польша.

Также недавно украинцам рассказали, как избежать ужасных очередей на границах с ЕС: есть несколько полезных лайфхаков.

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