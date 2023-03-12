Эксперты отметили, что Украина поддержала демилитаризацию временно оккупированного ядерного объекта.

Российская Федерация запустила новый фейк про Украину. Якобы Киев отказалась от создания защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции.

"Прокремлевские медиа пишут, что Украина "не готова к реализации инициативы МАГАТЭ, которая исключила бы атаки с территории электростанции и против нее". На самом деле как раз Украина поддерживает все усилия международного сообщества по демилитаризации захваченной Запорожской АЭС, а РФ не прекращает систематически обстреливать ядерный объект", - говорится в сообщении Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

При этом отмечается, что в августе 2022 года в ходе заседания Совбеза ООН призвали прекратить любые военные действия возле станции, предоставить миссии МАГАТЭ доступ к ЗАЭС и создать демилитаризованную вокруг станции. В свою очередь россияне устроила показательный обстрел миссии МАГАТЭ во время визита в сентябре. Кроме того, эксперты подтвердили, что россияне разместили военных, транспорт и оборудование на объектах ЗАЭС, что противоречит всем нормам ядерной безопасности.

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"После визита на ЗАЭС глава МАГАТЭ Гросси официально анонсировал начало переговоров с Украиной и РФ по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС. Украина поддержала предложение о демилитаризации захваченного ядерного объекта. Однако РФ продолжила игнорировать международные усилия по защите ядерной безопасности и даже предприняла попытки легализовать захват украинской ЗАЭС", - указали в Центре.

Оккупация Запорожской АЭС - что известно

ЗАЭС находится в российской оккупации. С территории станции захватчики постоянно обстреливают соседние населенные пункты и оздают угрозу для АЭС.

9 марта оккупанты в очередной раз нанесли массированный удар по Украине, что привело к полному обесточиванию Запорожской АЭС. Такая ситуация очень опасна, ведь может привести к аварии и непредвиденным последствиям.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация не может быть добросовестным участником каких-либо атомных отношений.

Все это время россияне не перестают врать и придумывать новые фейки. Так, представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что на украинской атомной электростанции нет российских военных и их техники.

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