Российская Федерация запустила новый фейк про Украину. Якобы Киев отказалась от создания защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции.
"Прокремлевские медиа пишут, что Украина "не готова к реализации инициативы МАГАТЭ, которая исключила бы атаки с территории электростанции и против нее". На самом деле как раз Украина поддерживает все усилия международного сообщества по демилитаризации захваченной Запорожской АЭС, а РФ не прекращает систематически обстреливать ядерный объект", - говорится в сообщении Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
При этом отмечается, что в августе 2022 года в ходе заседания Совбеза ООН призвали прекратить любые военные действия возле станции, предоставить миссии МАГАТЭ доступ к ЗАЭС и создать демилитаризованную вокруг станции. В свою очередь россияне устроила показательный обстрел миссии МАГАТЭ во время визита в сентябре. Кроме того, эксперты подтвердили, что россияне разместили военных, транспорт и оборудование на объектах ЗАЭС, что противоречит всем нормам ядерной безопасности.
"После визита на ЗАЭС глава МАГАТЭ Гросси официально анонсировал начало переговоров с Украиной и РФ по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС. Украина поддержала предложение о демилитаризации захваченного ядерного объекта. Однако РФ продолжила игнорировать международные усилия по защите ядерной безопасности и даже предприняла попытки легализовать захват украинской ЗАЭС", - указали в Центре.
Оккупация Запорожской АЭС - что известно
ЗАЭС находится в российской оккупации. С территории станции захватчики постоянно обстреливают соседние населенные пункты и оздают угрозу для АЭС.
9 марта оккупанты в очередной раз нанесли массированный удар по Украине, что привело к полному обесточиванию Запорожской АЭС. Такая ситуация очень опасна, ведь может привести к аварии и непредвиденным последствиям.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация не может быть добросовестным участником каких-либо атомных отношений.
Все это время россияне не перестают врать и придумывать новые фейки. Так, представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что на украинской атомной электростанции нет российских военных и их техники.