В Польше назвали причину поджога хостела с украинцами
Польская полиция установила настоящие мотивы поляка, который поджег рабочее общежитие в Погожице с украинскими заробитчанами.
Об этом сообщает Мукачево.net.
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Пожар в здании устроил 42-летний житель Хшанува после конфликта с другим поляком, который тоже проживал в этом общежитии.
Оба мужчины постоянно ссорились.
«Однако конфликт был основан не на национальной, а на личной почве. Он конфликтовал с другим поляком», – заявили правоохранители.
Подозреваемого арестовали на три месяца. Ему грозит до 10 лет тюрьмы за «создание ситуации, которая угрожает жизни или здоровью многим лицам или имуществу в крупных размерах».
Как сообщал УНИАН, 7 июля стало известно о пожаре в хостеле с украинскими заробитчанами. Польская полиция подозревает поджог, к которому причастны двое граждан Польши, их задержали.
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