Украинские правоохранители под Волчанском задержали российского оккупанта после деоккупации части Харьковской области скрывался в лесу.
Об этом сообщается на странице полиции Харьковской области.
"23 сентября правоохранители обнаружили неизвестного во время патрулирования и отработки деоккупированных территорий. Им оказался 27-летний мобилизованный уроженец города Иловайск Донецкой области", - рассказали в правоохранительных органах.
Отмечается, что мужчина 25 февраля 2022 года пересек украинскую границу в составе вооруженных сил Российской Федерации через город Волчанск.
"С оружием нес службу на блок-постах. В село Юрченково оккупант прибыл месяц назад, перед контрнаступлением Вооруженных Сил Украины", - добавили полицейские.
Сейчас оккупант задержан. Его передали сотрудникам военной службы правопорядка.
Освобождение Харьковщины
24 февраля российские оккупационные войска вторглись в Украину и захватили ряд населенных пунктов на юге и востоке нашего государства.
В конце августа началось контрнаступление Вооруженных сил Украины, в результате чего была деоккупирована почти вся Харьковская область.
По состоянию на 23 сентября, потери России в Украине пересекли психологическую отметку и теперь составляют 56 060 человек. За сутки в нашем государстве ликвидировали еще 550 противников