Задержанный подписал контракт с российской армией 6 сентября, а уже через день его подразделение разбили ВСУ.

Государственное бюро расследований задержало военнослужащего РФ скрывался на освобожденной территории Харьковской области.

Как сообщает пресс-служба ГБР, в рамках стабилизационных мероприятий продолжается работа бюро на деоккупированных территориях Харьковской области.

В частности, работники ГБР проверяют информацию о предателях и коллаборантах, которые сотрудничали с оккупантами.

"Во время таких мероприятий работникам ГБР удалось задержать российского военного, жителя Московской области, который скрывался вблизи поселка Шевченково Купянского района. Его забыли забрать с собой оккупанты, когда бежали во время наступления Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Мужчина признался, что пошел воевать против Украины ради денег, ведь ему обещали 4 тысячи российских рублей за каждый день службы.

Задержанный подписал контракт с российской армией 6 сентября, а уже 7 сентября его подразделение разбили ВСУ.

ГБР передаст задержанного оккупанта Службе безопасности Украины для дальнейшей проверки и принятия соответствующих мер.

Как ранее сообщал УНИАН, правоохранители задержали в лесу Бучанской общины Киевской области семь мужчин. Их подозревают в причастности к ДРГ. Мужчины не смогли объяснить, что они делают в зарослях.

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