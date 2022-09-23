В нашей стране ликвидировали еще 18 танков противника.

Потери России в Украине по состоянию на пятницу, 23 сентября, пересекли психологическую отметку и теперь составляют 56 060 человек.

За сутки в нашем государстве ликвидировали еще 550 противников, говорится на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

По его данным, в нашем государстве были ликвидированы еще 18 вражеских танков, 20 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, 8 реактивных систем залпового огня, 1 средство противовоздушной обороны, один самолет, один вертолет, 9 беспилотников, 29 единиц автомобильной техники и одну единицу специальной техники.

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В Генштабе добавили, что захватчики понесли наибольшие потери на Донецком и Краматорском направлениях.

Война с Россией в Украине и достижения нашей армии

Российские захватчики вторглись в нашу страну рано утром 24 февраля, обстреливали военные и гражданские объекты, убивали мирных жителей и захватили ряд населенных пунктов на юге и востоке. ВСУ дают достойный отпор врагам.

Украина пошла в контрнаступление в конце августа, была освобождена почти вся территория Харьковской области. Наши защитники также активно борются с врагами на южной части страны. 22 сентября на юге уничтожили 18 оккупантов, 3 крупнокалиберные гаубицы "Мста-Б" и свыше 4 единиц бронетехники.

На украинской земле по состоянию на 22 число были ликвидированы около 55 тыс. 510 врагов.

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