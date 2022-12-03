Местные власти планируют переименовать улицы в освобожденном от российских оккупантов Изюме. Всего название сменят 22 улицы в городе.
По словам заместителя городского головы Изюма Владимира Мацокина, переименовать планируют следующие улицы:
- улица Московская - улица Ивана Мазепы;
- улица Пушкинская - улица Степана Бандеры;
- площадь Революции - площадь Героев Крут;
- улица Ломоносова - улица Романа Ратушного;
- улица Пролетарская - улица Лондонская;
- улица Горького - улица Виталия Смолярова;
- улица Тургенева - улица Джохара Дудаева;
- улица Суворова - улица Симона Петлюры;
- улица Волоха - улица гетмана Полуботка;
- улица Камчатская - улица Аляски.
Освобождение Изюма - что известно
В коцне августа украинские военные пошли в контрнаступление. 10 сентября ВСУ освободили Изюм в Харьковской области. Спустя месяц стало известно, что правоохранители обнаружили тела 534 гражданских, из них в Изюме - 447 тел.
Видео дня
Российские захватчики продолжают уничтожать Харьковскую область. Под постоянными обстрелами находятся Чугуевский, Купянский и Изюмский районы, где повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки.