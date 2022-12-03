Всего переименовать планируют 22 улицы.

Местные власти планируют переименовать улицы в освобожденном от российских оккупантов Изюме. Всего название сменят 22 улицы в городе.

По словам заместителя городского головы Изюма Владимира Мацокина, переименовать планируют следующие улицы:

улица Московская - улица Ивана Мазепы;

улица Пушкинская - улица Степана Бандеры;

площадь Революции - площадь Героев Крут;

улица Ломоносова - улица Романа Ратушного;

улица Пролетарская - улица Лондонская;

улица Горького - улица Виталия Смолярова;

улица Тургенева - улица Джохара Дудаева;

улица Суворова - улица Симона Петлюры;

улица Волоха - улица гетмана Полуботка;

улица Камчатская - улица Аляски.

Освобождение Изюма - что известно

В коцне августа украинские военные пошли в контрнаступление. 10 сентября ВСУ освободили Изюм в Харьковской области. Спустя месяц стало известно, что правоохранители обнаружили тела 534 гражданских, из них в Изюме - 447 тел.

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Российские захватчики продолжают уничтожать Харьковскую область. Под постоянными обстрелами находятся Чугуевский, Купянский и Изюмский районы, где повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки.

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