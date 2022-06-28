Также заработает стратегическая группа для улучшения координации обеспечения украинской армии.

1 июля Украину посетит бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, чтобы запустить работу консультационной группы относительно гарантий безопасности Украины.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Гарантии безопасности - это именно тот круг вопросов, над которым будет работать консультационная группа под нашим общим руководством с господином Расмуссеном - бывшим генеральным секретарем НАТО. 1 июля он должен посетить Киев, чтобы запустить работу группы и представить ее первых участников", - рассказал Ермак.

Также, по его словам, будет создана стратегическая группа для улучшения координации обеспечения украинской армии, в состав которой войдут представители Генерального штаба Вооруженных сил и Министерства обороны Украины, а также представители военных штабов США, Великобритании и других ключевых стран-партнеров.

"Наша с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным постоянная коммуникация с советником по национальной безопасности президента США Джейком Салливаном и председателем объединенного комитета начальников штабов Майком Милли дает свои результаты. Украина движется к перевооружению армии по стандартам НАТО. И на этой неделе на саммите Альянса в Мадриде запланировано обсуждение нового комплексного пакета военной помощи нашей стране. Мы рассчитываем на эту поддержку", - подчеркнул Ермак.

Гарантии безопасности для Украины: что стоит знать

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ. На этих переговорах Украина предложила подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее.

Сообщалось, что среди гарантов Киев видит страны-члены Совета Безопасности ООН, в том числе Россию, США, Великобританию, Китай, Францию, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Впрочем, впоследствии Россия перестала рассматриваться как гарант. По словам президента Владимира Зеленского, взгляд на этот вопрос изменили, в частности, события в Буче.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал: "Мы очень серьезно относимся к тому будущему документу. И очень взвешенно относимся к кругу стран-партнеров, которые должны нас не подвести. В любом случае и в любой агрессии. А все может быть в будущем".

Глава делегации Украины на переговорах Давид Арахамия заявлял, что Украине очень важно получить гарантии США и Великобритании, но эти страны, вероятно, присоединятся одними из последних.

В начале мая председатель ОПУ Андрей Ермак отмечал, что Украина хотела бы видеть среди гарантов своей безопасности Китай, Индию и другие страны.

8 мая состоялся виртуальный саммит лидеров стран "Большой семерки", в котором принял участие Зеленский. На саммите он предложил странам G7 стать гарантами безопасности Украины.

27 июня президент Зеленский принял участие в режиме видеоконференции в заседании саммита лидеров "Большой семерки". Он еще раз предложил им присоединиться к работе над гарантиями безопасности.

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