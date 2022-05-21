Президент подчеркнул, что переговоры с РФ сейчас возможны из-за выполнения оккупантами условия о сохранении жизни защитников Мариуполя.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Буча некоторые вещи изменила, России не будет среди гарантов безопасности Украины.

Об этом он заявил в интервью эфире информационного телемарафона.

"Сегодня мы рассматриваем круг гарантов безопасности из государств-партнеров, которым доверяем. Мы с ними разрабатываем этот проект. Мы его разработали. Где-то что-то нравится, что-то не нравится. Мы как украинцы многовато хотим, они как европейцы слишком скептичны. Поэтому где-то посередине мы найдем ответ", - сказал президент.

Он подчеркнул, что Украине важно иметь такой международный, который утвердят парламенты стран-гарантов.

"Мы хотим отдельный договор. Сегодня все дошло до того, что этот договор предусматривает круг государств-партнеров вокруг Украины без России. Гарантеры безопасности без России. Буча некоторые вещи изменила. Время меняет вещи. Даже не то, куда мы идем, а то, как вела себя Россия", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что отдельно с этим договором должен состояться разговор с президентом России.

"Что будет после того, когда мы это подпишем, и какой будет этот договор, мы посмотрим. Будет встреча или не будет, будет результат страшного Мариуполя или мы зайдем в Мариуполь, Волноваху, и так далее, и увидим там пять Буч... Может и не будет (встречи - УНИАН) после этого", - отметил он.

Зеленский отметил, что переговоры с РФ сейчас возможны за выполнение оккупантами условия о сохранении жизни защитников Мариуполя, однако в настоящее время "многое зависит и от результатов выполнения процесса их обмена.

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ. На этих переговорах Украина предложила подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее.

Сообщалось, что среди гарантов Киев видит страны-члены Совета безопасности ООН, в том числе Россию, США, Великобританию, Китай, Францию, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Глава делегации Украины на переговорах Давид Арахамия заявлял, что Украине очень важно получить гарантии США и Великобритании, но эти страны, вероятно, присоединятся одними из последних.

Вас также могут заинтересовать новости: