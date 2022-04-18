По данным СНБО, военные РФ могут прибегнуть к провокациям на Пасхальные праздники, заранее обвинив в них украинскую армию.

Русские оккупанты могут прибегнуть к провокациям на Пасхальные праздники, заранее обвинив в них украинскую армию.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире информационного телемарафона.

По его словам, речь идет о провокациях в тех местах, которые непосредственно находятся в религиозных сооружениях. Это может быть не только на территории Украины, но и на территории РФ.

"Наша разведка отрабатывает эти сигналы и дает нам информацию, из которой мы видим, что россияне могут подорвать любой храм в Москве или в Ростове и обвинить в этом нас. Мы говорим, что это точно не наша работа. Мы храмы точно взрывать не собираемся", - отметил секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что "наносить вред врагу мы будем в любой точке мира, если это наш враг". "То что, касается храмов, лично когда речь идет о пасхальных праздниках, - мы точно этим вопросом заниматься не будем. Будет ли этим заниматься наш враг? Будет обязательно, потому что это их сущность. Для них праздник или не праздник - не имеет значения. Они не имеют отношения к Богу", - констатировал Данилов.

Как сообщал УНИАН, ранее первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин отметил, что Национальная полиция готовится к активизации диверсионных групп на территории Украины на период Пасхальных праздников. По его словам, полиция вместе со спецслужбами будут предприниматься дополнительные меры в целях обеспечения безопасности прихожан.