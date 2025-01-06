Случай об аннулировании бронирования и мобилизации забронированного работника юрист объяснила техническими проблемами документооборота.

Информация о том, что ТЦК может мобилизовать даже забронированных работников критически важных предприятий не соответствует действительности.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщила майор юстиции, помощник начальника центра по правовой работе, начальник юридической службы Николаевского ТЦК и СП Татьяна Кийко. В то же время случай об аннулировании бронирования и мобилизации забронированного работника, который произошел в Николаевском областном центре комплектования, она объяснила техническими проблемами документооборота.

"Информация, которая распространяется по сети интернет, не совсем соответствует действительности. 5 ноября 2024 года Николаевский районный ТЦК и СП получил распоряжение председателя Николаевской районной военной администрации об отмене мобилизационных заданий (заказов) некоторым предприятиям. В перечне этих предприятий также ООО "АТФ АГРО-ДИЛО". Согласно подпункту 2 пункта 12 Постановления КМУ №76 от 27 января 2023, которое было действительным на тот момент, предоставленная отсрочка подлежит аннулированию в случае "завершения предприятием, учреждением, организацией выполнения мобилизационного задания (заказа) или его отмены". Также этим постановлением установлено, что средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов состоялось автоматическое аннулирование бронирования военнообязанных работников вышеуказанного предприятия", – отметила Кийко.

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По ее словам, кроме наличия мобилизационного задания, из-за отмены которого и произошло аннулирование бронирования, указанное предприятие ранее было признано критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

"Поскольку должностными лицами Николаевского РТЦК и СП этот фактор не был учтен, по данному факту по состоянию на сегодняшний день Николаевский областной ТЦК и СП проводит служебную проверку. То есть будут выяснены все подробности и урегулирован в дальнейшем этот вопрос", – добавила начальница юридической службы Николаевского ТЦК.

Мобилизация и бронирование работников

6 января 2025 года народный депутат Александр Федиенко заявил, что один из работников критически важного предприятия, который имел официальное бронирование, был мобилизован Николаевским областным центром комплектования.

"То есть, теперь можно аннулировать отсрочку работнику критически важного предприятия, даже не обратив внимание, что он был забронирован", – отметил он.

Отметим, что с 1 декабря в Украине изменили правила бронирования – предприятия могут бронировать работников только через портал "Дія". При этом обновление статуса критичности предприятия необходимо завершить до 28 февраля 2025 года, иначе переходный период бронирования закончится.

В ноябре прошлого года Кабмин внес изменения в процедуру бронирования военнообязанных на период военного положения. В Министерстве экономики Украины отметили, что теперь она стала более четкой. Как сообщалось, начиная с 1 декабря бронирование военнообязанных будет происходить через "Дію", а все критически важные предприятия должны подтвердить свой статус до 28 февраля 2025 года.

Также сообщалось, что принято постановление правительства, согласно которому отсрочки от мобилизации, которые выдавались ранее через "Дію" или Минэкономики, действуют в течение срока, на который они предоставлены, но не дольше чем до 28 февраля 2025 года.

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