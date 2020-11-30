Больше всего украинцы доверяют ветеранам антитеррористической операции и операции Объединенных сил, волонтерам, Вооруженным силам и врачам.
Читайте такжеВ Украине значительно снизился уровень доверия к органам власти - опросКак передает корреспондент УНИАН об этом свидетельствуют результаты опроса Центра "Социальный мониторинг", которые на пресс-конференции представил директор центра Дмитрий Дмитрук.
По данным опроса, больше всего украинцы доверяют ветеранам АТО/ООС (баланс доверия/недоверия составляет 43,9%), волонтерам (41,7%), Вооруженным силам (37,5%), а также врачам (33%).
В то же время, Министерству здравоохранения украинцы не доверяют - баланс доверия/недоверия составляет -24,8%.
Отрицательный баланс имеют и Верховная Рада (-59,7%), Кабмин (-52,4%), Нацбанк (-49,8%) и президент Украины Владимир Зеленский (-16,3%).
Среди правоохранительных органов наибольший отрицательный баланс имеет прокуратура (-58,1%), Нацполиция (-36%) и Служба безопасности (-24,8%).
Опрос проводился с 18 по 26 ноября среди 3020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) методом личного интервью по месту жительства респондента. Выборка представляет взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 1,9%.
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