Отрицательный баланс доверия/недоверия имеют Верховная Рада, Кабмин, Нацбанк, Минздрав и президент.

Больше всего украинцы доверяют ветеранам антитеррористической операции и операции Объединенных сил, волонтерам, Вооруженным силам и врачам.

Читайте такжеВ Украине значительно снизился уровень доверия к органам власти - опросКак передает корреспондент УНИАН об этом свидетельствуют результаты опроса Центра "Социальный мониторинг", которые на пресс-конференции представил директор центра Дмитрий Дмитрук.

По данным опроса, больше всего украинцы доверяют ветеранам АТО/ООС (баланс доверия/недоверия составляет 43,9%), волонтерам (41,7%), Вооруженным силам (37,5%), а также врачам (33%).

В то же время, Министерству здравоохранения украинцы не доверяют - баланс доверия/недоверия составляет -24,8%.

Отрицательный баланс имеют и Верховная Рада (-59,7%), Кабмин (-52,4%), Нацбанк (-49,8%) и президент Украины Владимир Зеленский (-16,3%).

Среди правоохранительных органов наибольший отрицательный баланс имеет прокуратура (-58,1%), Нацполиция (-36%) и Служба безопасности (-24,8%).

Опрос проводился с 18 по 26 ноября среди 3020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) методом личного интервью по месту жительства респондента. Выборка представляет взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 1,9%.

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Автор: Антонина Доломанжи