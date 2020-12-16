Только каждый пятый гражданин (21,82%) допускает эту возможность.

Большинство украинцев (58,4%) не верит, что Россия прекратит свою агрессивную политику в отношении Украины, если та откажется от стремления присоединиться к ЕС и НАТО.

Читайте такжеСреди мировых лидеров украинцы больше всего доверяют Ангеле Меркель - опросКак передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которое было презентовано во время дискуссии «Дипломатия 2021: приоритеты власти, ожидания общества» в Киеве.

«Только каждый пятый респондент (21,82%) допускает эту возможность. При этом такой скептицизм относительно миролюбивого характера российской политики характерен для различных слоев общества», - говорится в результатах.

Отмечается, что есть определенные региональные различия, но даже на востоке Украины не предполагают изменения подходов Кремля 43,55% респондентов.

«Верит в такую вероятность лишь каждый третий представитель восточного региона (28,22%). Наиболее убеждены в неуступчивости России жители севера - 67,02%», - констатируют социологи.

Относительно первоочередных мер, которые должен осуществить ЕС для противодействия российской агрессии, 26,7% украинцев считают, что это расширение санкций против России и 22,2% - предложить Украине членство в Евросоюзе.

«Менее приоритетной мерой, но также важной - «оказать финансовую поддержку для социальных и инфраструктурных проектов» (23,2% считают эту меру приоритетом №3). Наименее приоритетная инициатива из перечисленных - предоставление Украине вооружения (приоритетом №4 определили эту опцию 39,8%)», - отмечают авторы исследования.

Также украинцы убеждены, что в условиях внешней агрессии больше всего помогают Украине США, так считают 25,97% опрошенных граждан. На втором месте - ЕС (17,79%). В пятерку вошли также Германия (8,39%), Польша (6,3%) и Канада (4,42%).

Однако для трети украинцев было сложно ответить на этот вопрос. Наиболее трудно было отвечать представителям востока (42,87%), для сравнения на западе испытывали трудности с выбором более чем вдвое меньше респондентов - 15,44%.

«Похоже, что такой тренд в восточном регионе связан с отличной оценкой роли России в развязывании агрессии против Украины», - отметили в центре «Новая Европа».

*** Выборка исследования составляет 2029 респондентов. Опрос проводился исследовательским агентством Info Sapiens методом CAPI (личные интервью на дому у респондента с использованием планшетов, computer-assisted personal interviews) по заказу Центра «Новая Европа».

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания. Из исследования удалена Автономная Республика Крым, а в Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на территориях, контролируемых Украиной. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 2,2%.

Опрос проводился 6-19 ноября 2020 года.

Другие новости на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров