Такую же награду получила украинская писательница Оксана Забужко.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен вручил режиссеру, который сегодня воюет на фронте с российскими оккупантами, Олегу Сенцову и писательнице Оксане Забужко от президента Франции Эммануэля Макрона высшую награду - Орден Почетного легиона.

Об этом сообщает посольство Франции в Украине. Посол спросил Сенцова как он себя чувствует, поскольку недавно получил ранение. При этом подчеркнул, что Сенцов пошел на войну добровольцем, чтобы бороться с российскими оккупантами. "Ваше присутствие здесь сегодня (речь идет о награждении, которое состоялось в Софии Киевской - УНИАН) – это уже почти чудо", - подчеркнул Этьен де Понсен. Сенцов ответил, что после восстановления вернется в строй.

Посол отметил, что Сенцов это кинорежиссер с активной общественной позицией, который участвовал в Евромайдане, выступал против аннексии Крыма, был арестован Россией и приговорен к 20 годам лишения свободы за "участие в подготовке террористических актов", отбывал заключение в колонии в Западной Сибири. При этом напомнил, что при поддержке мирового сообщества, в том числе Франции, Сенцов был освобожден 7 сентября 2019 года в рамках обмена пленными.

"Награда, которую мы вручаем, является еще одним свидетельством поддержки со стороны Франции вашей борьбы во время заключения. В более широком смысле, моя страна, как и все страны Евросоюза, активно поддерживает Украину в ее борьбе за независимость и свободу. Мы продолжаем помогать вам в военном плане при каждой возможности, прежде всего потому, что Украина является частью – теперь уже безвозвратно – большой европейской семьи", - подчеркнул Этьен де Понсен. Он поблагодарил всех тех, кто пошел в армию добровольцем и в целом всех тех, кто сражается на фронтах, ведь "они борются за свою свободу, но, в реальности, они также борются и за нашу свободу".

Также сегодня посол Франции в Украине вручил Оксане Забужко награду кавалера ордена Почетного легиона.

Этьен де Понсен отметил, что Забужко является одной из важнейших писательниц Украины. "Если ваши произведения переведены более чем на 20 языков, в том числе французский, а также на фарси, они, кроме того, издаются на одном из самых сложных в плане доступа литературных рынков – рынке США. Вспомним только ваш роман "Полевые исследования по украинскому сексу", который вышел в 1996 году и который считается первым бестселлером независимой Украины и остается наиболее переведенным произведением украинской прозы в мире", - подчеркнул он.

Также дипломат отметил, что Забужко принимала активное участие в двух украинских революциях - 2004 и 2014 годов, привлекая внимание международного сообщества к стремлению большинства украинцев к сближению с ЕС.

Сенцов на войне

На днях Олег Сенцов выложил видео в Facebook, где рассказывает, что получил контузию и его должны эвакуировать с поля боя, как и трех его собратьев, которые получили осколочные ранения. Он отметил, что это произошло в близком бою с врагом. Но воины выполнили задачу, удержали позиции, что дало возможность Силам обороны продолжать контрнаступление.

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