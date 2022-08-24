Бывший политзаключенный Кремля не очень любит рассказывать о личной жизни.

Известный украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов в начале июля этого года женился. Для многих эта новость стала настоящим шоком, ведь Олег ранее не рассказывал ничего о своей личной жизни. Избранницу его зовут Вероника.

О женщине и их истории любви мало что известно. Так, они познакомились за границей, затем общались на расстоянии, а когда Вероника приехала в Украину, между ними завязался роман.

"Я не очень люблю рассказывать о своей личной жизни. Но скажу, что мы познакомились за границей на конференции в сфере правозащиты. С тех пор начали общаться, а потом Вероника вернулась в Украину. И так все как-то вышло… Я не очень умею рассказывать любовные истории", - рассказал Олег Сенцов в комментарии "24 каналу".

Напомним, фильм Олега Сенцова "Носорог" победил на кинофестивале в Польше.

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