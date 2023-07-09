Бывший узник Кремля находится в больнице.

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов получил на фронте травму. У защитника Украины диагностировали контузию.

Сенцов обнародовал в Facebook видеообращение, в котором рассказал, что бойцы только завершили бой за важный для контрнаступления рубеж. По его словам, всего ранения получили трое военных.

"У меня контузия, нетяжелая", - сказал Сенцов.

На кадрах видно, что ему очень тяжело говорить. При этом в комментарии к видео украинский режиссер уточнил, что ролик записан в субботу, 8 июля, а в воскресенье, 9 июля, он уже чувствует себя лучше. Все раненые находятся в больнице.

Олег Сенцов на фронте - что известно

На вторые сутки полномасштабного вторженя Российской Федерации в Украину украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов обнародовал фотографию в военном камуфляже и призвал всех украинцев защищать страну.

В июне 2023 года Сенцову присвоили звание младший лейтенант. При этом судя по фото приказа, которое обнародовал режиссер, прежнее звание Сенцова было "младший сержант". Приказ о его повышении был издан 5 июня.

Стоит отметить, что в декабре 2022 года на фронте погиб активист сопротивления российской оккупации Крыма и бывший политзаключенный Кремля Геннадий Афанасьев.

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