Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов получил на фронте травму. У защитника Украины диагностировали контузию.
Сенцов обнародовал в Facebook видеообращение, в котором рассказал, что бойцы только завершили бой за важный для контрнаступления рубеж. По его словам, всего ранения получили трое военных.
"У меня контузия, нетяжелая", - сказал Сенцов.
На кадрах видно, что ему очень тяжело говорить. При этом в комментарии к видео украинский режиссер уточнил, что ролик записан в субботу, 8 июля, а в воскресенье, 9 июля, он уже чувствует себя лучше. Все раненые находятся в больнице.
Олег Сенцов на фронте - что известно
На вторые сутки полномасштабного вторженя Российской Федерации в Украину украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов обнародовал фотографию в военном камуфляже и призвал всех украинцев защищать страну.
В июне 2023 года Сенцову присвоили звание младший лейтенант. При этом судя по фото приказа, которое обнародовал режиссер, прежнее звание Сенцова было "младший сержант". Приказ о его повышении был издан 5 июня.
Стоит отметить, что в декабре 2022 года на фронте погиб активист сопротивления российской оккупации Крыма и бывший политзаключенный Кремля Геннадий Афанасьев.