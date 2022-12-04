Известный украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов недавно стал отцом.
Хорошие новости Сенцов сообщил в воскресенье, 4 декабря, в Facebook. Мужчина поблагодарил жену Веронику за ребенка.
У супругов родился мальчик, которого назвали Демьян. Сенцов отметил, что жизнь всегда возьмет верх, даже в такие тяжелые для страны времена.
"В эти тяжелые для нас всех времена мало бывает светлых событий. Но жизнь, которую мы защищаем, обязательно возьмет верх. Спасибо, любимая, за нашего Демьяна!" - написал режиссер.
Сенцов и его жена: что известно
Как ранее сообщал УНИАН, Сенцов женился в начале июля этого года. Для многих эта новость стала настоящим шоком, ведь Олег раньше не рассказывал ничего о своей личной жизни. Избранницу его зовут Вероника.
По словам режиссера, они познакомились за границей на конференции в сфере правозащиты. Потом они общались на расстоянии. Роман между парой завязался только тогда, когда Вероника приехала в Украину.