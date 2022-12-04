Мальчика супруги назвали Демьяном.

Известный украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов недавно стал отцом.

Хорошие новости Сенцов сообщил в воскресенье, 4 декабря, в Facebook. Мужчина поблагодарил жену Веронику за ребенка.

У супругов родился мальчик, которого назвали Демьян. Сенцов отметил, что жизнь всегда возьмет верх, даже в такие тяжелые для страны времена.

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"В эти тяжелые для нас всех времена мало бывает светлых событий. Но жизнь, которую мы защищаем, обязательно возьмет верх. Спасибо, любимая, за нашего Демьяна!" - написал режиссер.

Сенцов и его жена: что известно

Как ранее сообщал УНИАН, Сенцов женился в начале июля этого года. Для многих эта новость стала настоящим шоком, ведь Олег раньше не рассказывал ничего о своей личной жизни. Избранницу его зовут Вероника.

По словам режиссера, они познакомились за границей на конференции в сфере правозащиты. Потом они общались на расстоянии. Роман между парой завязался только тогда, когда Вероника приехала в Украину.

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