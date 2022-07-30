Лидер известной украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк показал фото с режиссером Олегом Сенцовым. Знаменитости встретились на передовой. Олег и Андрей позировали в военной форме.
"Ну-ка! Объединимся и ввалим им за все", - написал Хлывнюк на сине-желтом фоне.
Где именно они встретились - не сообщается. Местности на фотографии также не видно.
Отметим, сразу после полномасштабного вторжения РФ лидер "Бумбокса" не смог стоять в стороне и пошел защищать свою страну. Сейчас он находится на позициях. Бывший политзаключенный Кремля сейчас служит в отряде специального назначения.
Напомним, недавно лидер "Бумбокса" показал фото из окопа. Ранее музыкант получил осколочное ранение, из-за чего вынужден был находиться в госпитале. Однако все обошлось и угрозы жизни Андрей не было.
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