Российские оккупанты также заставляют людей совершать расчеты исключительно через карточки российских банков.

На оккупированной части Запорожской области захватчики отказываются выплачивать зарплаты украинцам без российского паспорта.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Таким образом россияне пытаются достичь своих целей по паспортизации людей на захваченной украинской территории.

"Для достижения определенных целей по выдаче российских паспортов, оккупанты продолжают осуществлять давление на жителей Запорожской области. В отдельных населенных пунктах, с 1 января, люди, не имеющие паспорта гражданина Российской Федерации, не могут получить денежных выплат, в частности, зарплаты", - сказано в сообщении.

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Кроме того, российские оккупанты заставляют людей осуществлять расчеты исключительно через карточки российских банков.

Принудительная паспортизация на оккупированных территориях

Как сообщал УНИАН, 1 марта городской голова Мелитополя Иван Федоров на брифинге сообщил, что российские оккупанты усилили принудительную паспортизацию в Мелитополе, получить медицинскую помощь без паспорта РФ невозможно.

Также известно, что с 1 марта 2023 года на оккупированных Россией территориях Украины вступил в силу "закон", согласно которому теперь социальные выплаты и пенсии могут получать только лица с российским гражданством. Перед этим оккупанты запретили обращение гривни. Таким образом они лишили местное население украинских выплат.

А на оккупированной части Херсонской области захватчики угрожают выселениями всем местным жителям без российских паспортов. В Скадовске и Каланчаке оккупанты пытаются ускорить процесс получения российских паспортов, угрожая конфискацией личного имущества. Также они заставляют переоформлять бизнес, движимое и недвижимое имущество по российскому законодательству.

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