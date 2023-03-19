Во временно оккупированном селе Азовское Запорожской области российские захватчики усилили контрразведывательный режим и проверяют местное население на наличие российского паспорта.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 18:00. Люди, не имеющие паспорта РФ, вынуждены мириться с дополнительными проверками, которые сопровождаются задержанием.
"Российские оккупанты продолжают оказывать психологическое давление на местное население с целью принуждения к получению гражданства Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Война в Украине - принудительная паспортизация
Как сообщал УНИАН, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что россияне усиливают принудительную паспортизацию населения, и к осени планируют, чтобы 80% жителей на временно оккупированных территориях были с паспортами РФ.
Ранее стало известно, что на оккупированной части Запорожской области захватчики отказываются выплачивать зарплаты украинцам без российского паспорта. Оккупанты также заставляют людей осуществлять расчеты исключительно через карточки российских банков.