Российские захватчики усилили контрразведывательный режим в этом населенном пункте Запорожской области.

Во временно оккупированном селе Азовское Запорожской области российские захватчики усилили контрразведывательный режим и проверяют местное население на наличие российского паспорта.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 18:00. Люди, не имеющие паспорта РФ, вынуждены мириться с дополнительными проверками, которые сопровождаются задержанием.

"Российские оккупанты продолжают оказывать психологическое давление на местное население с целью принуждения к получению гражданства Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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Война в Украине - принудительная паспортизация

Как сообщал УНИАН, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что россияне усиливают принудительную паспортизацию населения, и к осени планируют, чтобы 80% жителей на временно оккупированных территориях были с паспортами РФ.

Ранее стало известно, что на оккупированной части Запорожской области захватчики отказываются выплачивать зарплаты украинцам без российского паспорта. Оккупанты также заставляют людей осуществлять расчеты исключительно через карточки российских банков.

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