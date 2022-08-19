В то же время российские оккупанты продолжают "кормить мариупольцев лживой надеждой на восстановление завода".

В Мариуполе оккупанты начали вырезать металлургический комбинат им. Ильича на металлолом.

Об этом сообщил советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко.

"Сегодня над комбинатом поднялся дым. Это вызвано началом распила крупногабаритного металлолома, частично со скрапом (металлолом вместе со шлаком). Фактически на очищенной и разминированной территории начали вырезать завод на металлолом", - отметил он.

По словам Андрющенко, несмотря на это захватчики продолжают "кормить мариупольцев лживой надеждой на восстановление завода".

"Это и есть восстановление от россиян. Был металлопрокат - стал металлолом. До сих пор не под санкциями. Интересно, что начало распила завода проходит под контролем Пушилина (главарь "ДНР"). Третий день строчит из Мариуполя кураторам из России. Совпадение? Не думаю", - добавил советник мэра.

Как сообщал УНИАН, 13 августа в Мариуполе произошел взрыв в пункте сортировки металлолома. Сдетонировать могла "случайно" оставлена среди мусора авиабомба.

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