Власти города отметили, что с таким ранее в Авдеевке не приходилось сталкиваться.

Российские оккупанты звонят мирным жителям Авдеевки спрашивают адрес и количество людей в доме, а потом обстреливают их.

Об этом сообщила пресс-служба Авдеевской городской военной администрации.

"Россияне терроризируют жителей Авдеевки. И придумали для этого новый способ, с которым раньше в нашем городе не приходилось сталкиваться. Звонят с неизвестного номера, спрашивают адрес и много ли людей находится в доме (спрашивают напрямую, так, будто давние знакомые, и переживают за судьбу города). Человек отвечает. Через несколько минут после звонка этот дом накрывает вражеская артиллерия", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в городе зафиксировали уже несколько таких случаев.

Власти города призвали граждан из соображений безопасности не сообщать указанную информацию незнакомым подозрительным лицам. "Это может привести к негативным последствиям", - предупредили в администрации.

"Если вам позвонили неизвестные лица, не сообщайте им место своего расположения, точный адрес, не присылайте геолокацию или даже приблизительные координаты. Вместо этого попробуйте узнать, откуда этот человек звонит, его фамилию, имя, отчество", - пояснили в администрации.

Кроме того, местным жителям рекомендовали не называть количество людей, которые живут рядом, не рассказывать каких-то подробностей из жизни Авдеевки террористам.

"Если вам поступил подобный звонок, сразу сообщайте в полицию на линию 102 или по номеру телефона дежурной части: 0995319088", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 28 мая председатель Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш заявил, что в Авдеевке Донецкой области не осталось ни одного уцелевшего здания.

Вас также могут заинтересовать новости: