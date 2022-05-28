Авдеевка подверглась очень серьезным разрушениям, отметили в городской военно-гражданской администрации.

В Авдеевке Донецкой области не осталось ни одного уцелевшего здания.

Об этом в эфире всеукраинского марафона сообщил председатель Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.

"Я не вижу ни одного целого здания, разрушения очень серьезные. Повреждения различной степени. Есть (здания - УНИАН), которые действительно нужно будет отстраивать заново. Есть, где просто нет окон", - отметил он.

По его словам, гуманитарная ситуация в городе достаточно сложная - нет воды, света, газа, но есть завоз гуманитарной помощи.

"Возможность эвакуироваться (из города - УНИАН) есть и мы это делаем. Но, например, за неделю у нас 6 гражданских ранены, когда люди выезжали", - отметил Барабаш.

Напомним, войска России вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а затем обстреливал и жилье гражданских, в частности, в Донецкой области, были жертвы и пострадавшие.

В конце мая американский Институт изучения войны сообщал, что оккупанты активизировали наступательные действия в районе Авдеевки и усилили артудары по этому городу.

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