В Авдеевке Донецкой области не осталось ни одного уцелевшего здания.
Об этом в эфире всеукраинского марафона сообщил председатель Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.
"Я не вижу ни одного целого здания, разрушения очень серьезные. Повреждения различной степени. Есть (здания - УНИАН), которые действительно нужно будет отстраивать заново. Есть, где просто нет окон", - отметил он.
По его словам, гуманитарная ситуация в городе достаточно сложная - нет воды, света, газа, но есть завоз гуманитарной помощи.
"Возможность эвакуироваться (из города - УНИАН) есть и мы это делаем. Но, например, за неделю у нас 6 гражданских ранены, когда люди выезжали", - отметил Барабаш.
Напомним, войска России вторглись в Украину рано утром 24 февраля.
Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а затем обстреливал и жилье гражданских, в частности, в Донецкой области, были жертвы и пострадавшие.
В конце мая американский Институт изучения войны сообщал, что оккупанты активизировали наступательные действия в районе Авдеевки и усилили артудары по этому городу.
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