Еще по одному человеку погибли от рук рашистов в Мариуполе и Угледаре.

В Авдеевке за прошедшие сутки оккупанты убили 5 гражданских, в том числе целую семью, еще по одному человеку погибли от их рук в Мариуполе и Угледаре.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"В Авдеевке россияне убили 5 гражданских, в том числе целую семью из четырех человек. Еще один человек погиб в Угледаре. Кроме раненых в Краматорске, в области еще 4 человека получили ранения: 2 в Авдеевке, 1 в Красногоровке и 1 в Угледаре. Удалось уточнить информацию о 1 погибшем и 3 раненых в Мариуполе, но точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно. У россиян не осталось ничего человеческого – и мир должен это осознавать и действовать соответственно", - написал он.

Кириленко также отметил, что весь мир в очередной раз увидел истинное лицо России, когда ее армия цинично обстреляла железнодорожный вокзал, где тысячи краматорцев ождали эвакуацию.

"Сейчас нам уже известно о по меньшей мере 52 убитых и 109 раненых в результате удара российской "Точки у", но мы понимаем, что эти цифры неизбежно будут расти", - добавил он.

Всего с начала полномасштабного вторжения российской армии в Донецкой области подтверждена гибель 215 гражданских, еще 728 получили ранения. Это данные без учета жертв в Мариуполе и Волоновахе.

Как сообщал УНИАН, российские военные в Буче убивали жителей на улице средь бела дня. Оккупантов не останавливали даже белые повязки на руках.

В Буче уже идентифицировали 163 убитых российскими оккупантами жителей.

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