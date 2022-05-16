Из-за противника в течение дня на части Донбасса ранены 6 человек, отметили в Донецкой областной военной администрации.

За день российские оккупанты убили 9 мирных жителей Донецкой области.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

"За 16 мая россияне убили 9 мирных жителей Донецкой области: троих - в Лимане, двух - в Авдеевке, по одному - в Марьинке, Клиновом, Дробышево и Катериновке. Еще 6 человек получили ранения", - рассказал он.

Кириленко добавил, что удалось уточнить информацию насчет одного раненого в Старой Николаевке.

Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана двум гражданским, раненым в Луганской области.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирное население в ряде населенных пунктов, в частности, и в Донецкой области.

16 мая Павел Кириленко сообщил, что жители севера региона видели большой столб дыма, который мог напугать, но паниковать не надо. По его данным, дым возник в результате того, что в Харьковской области из-за обстрела, совершенного противником, произошел взрыв на складе.

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