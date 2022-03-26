Под постоянными обстрелами в Донецкой области, в частности Марьинка, Красногоровка и Торецк.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявляет, что в Авдеевке сегодня кафиры применили фосфорные боеприпасы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона.

Отвечая на вопрос об обстрелах Северодонецка, Волновахи и Рубежного, Кириленко отметил: "В других городах, к сожалению, тоже идут обстрелы. Практически круглосуточно. Это касается городов вдоль линии разграничения. Сегодня в Авдеевке были применены и фосфорные боеприпасы".

По его словам, он этих боеприпасов пострадавших нет, но это "тревожный сигнал". "Потому что в Луганской области они применялись, а сейчас, к сожалению, это уже применяется также и в других городах вдоль линии разграничения", - пояснил Кириленко.

Кроме того, он подчеркнул, что под постоянными обстрелами, в частности, Марьинка, Красногоровка и Торецк.

"И по большим городам, даже ближе к центру области, также производят и ракетные удары, и удары тяжелой артиллерии происходят... Не обходит это и Краматорская, Покровская и города Бахмут", - сказал глава ОВА.

Напомним, что 24 марта российские войска сбросили фосфорные бомбы в Луганской области.

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