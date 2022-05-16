В Мариуполе зафиксировано уже четвертое место массового захоронения.
Как сообщает "Радио Свобода", об этом свидетельствуют спутниковые снимки компании Maxar.
Появилось массовое захоронение в начале марта, оно расположено возле Центрального кладбища в оккупированном Мариуполе.
Накануне советник мэра Петр Андрющенко в своем телеграм-канале рассказал, что в горсовет поступила информация о расконсервации исторического кладбища "Некрополь", где может находиться еще одно место массового захоронения мариупольцев.
С помощью спутниковых снимков Maxar, журналисты "Схем" установили это место.
На снимках видны две траншеи, одна из которых достигает более 30 метров в длину.
В то же время, 10 марта журналистка азербайджанского издания APA TV Илаге Велиева публиковала на своей странице в Facebook видео с массовым захоронением погибших мариупольцев, однако не указала его местоположение.
Отмечается, что анализируя видео, "Схемы" смогли подтвердить, что речь идет именно о территории возле исторического кладбища "Некрополь" в центре Мариуполя.
На кадрах с видео видно купол Свято-Никольского кафедрального собора, высокую трубу в переулке Левитана, а также крыши подсобных помещений за забором.
Уточняется, что это уже четвертое место массового захоронения, которое удалось установить с помощью информации от местных властей и спутниковых снимков.
Как сообщал УНИАН, ранее сообщалось о местах массовых захоронений у мариупольского поселка Мангуш, на кладбище в селе Виноградное и на кладбище поселка Старый Крым.
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