Зеленский отметил, что заведение восстанавливает нормальную работу.

Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской посетили национальную детскую специализированную больницу "Охматдет".

В ходе визита они пообщались с маленькими пациентами и персоналом больницы. "Пообщались с детьми, которые проходят лечение", - написал в Телеграме глава государства.

Зеленский отметил, что заведение, несмотря ни на что, восстанавливает нормальную работу и свою силу после российского удара. "Спасибо всем, кто помогает больнице, кто был на месте после попадания российской ракеты и разбирал завалы, поддерживал детей. Спасибо всем в мире, кто искал решение, чтобы поддержать украинцев", - отметил президент.

Ракетный удар по Охматдету

8 июля оккупанты осуществили массированный ракетный удар по Киеву. Одна из ракет попала в здание "Охматдета". Момент пролета ракеты к зданию попал на видео.

9 июля на месте "прилета" были завершены аварийно-спасательные работы. Министр внутренних дел Игорь Клименко назвал окончательное количество жертв и пострадавших в результате удара по "Охматдету". Глава МВД сообщил, что погибли два человека, и с травмами госпитализированы восемь детей.

20 июля генеральный директор Охматдета Владимир Жовнир сообщил, что в медучреждение вернулись врачи и медэстры, проводятся УЗИ и МРТ обследования, как в обычном режиме.

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