На кадрах с ударом российской ракеты не видно ни одного признака того, что ее подбили или повредили, или она отклонялась от курса.

Сегодня, 8 июля, во время массированной атаки на Киев россияне нанесли удар и по "Охматдету" в Киеве, который является крупнейшей детской больницей в Украине. При этом, как отмечают аналитики Defence Express, анализируя видео удара, россияне били по больнице целенаправленно.

Как отмечают аналитики, на видео видно, что крылатая ракета заходит на цель после горки.

"Сейчас сложно сказать, какая именно это была крылатая ракета, но известно, что для атаки враг использовал Х-101, которые были запущены с Ту-95МС. Важно отметить, что на видео не зафиксировано никаких признаков того, что она подбита или повреждена. Также, из-за того, что ракета находится на терминальной стадии полета после традиционного маневра "горка" перед ударом, она не отклонилась от курса", - объясняют аналитики.

Таким образом видео является доказательством того, что именно детская больница и была целью для удара. Именно координаты Охматдета были занесены в ее память, как мишень и эта атака - не случайность и не результат низкой точности российских ракет или неверно проложенного маршрута, говорится в публикации Defence Express.

Кроме того, после удара, уже во время разбора завалов несколько раз объявлялась воздушная тревога. Также было слышно работу средств ПВО. Поэтому, как отмечают аналитики, не исключено, что РФ пыталась использовать свою коварную тактику с повторным ударом по спасателям и уцелевшим.

Как напоминают в Defence Express, атака по детской больнице полностью повторяет авиаудар по Мариупольскому театру 16 марта 2022 года, когда несмотря на огромные надписи "Дети", российские пилоты нанесли удар.

Удар по Киеву 8 июля - что известно

Как писал УНИАН, сегодня утром захватчики нанесли масштабный ракетный удар по Украине. В частности, одна из ракет ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что удар по "Охматдету" пришелся на корпус, где дети получали диализ.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в больнице Охматдет сейчас 16 пострадавших. Семеро из них - дети. 15 пострадавших госпитализировали.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский считает, что захватчики специально атаковали Киев днем, чтобы нанести как можно больший вред гражданскому населению.

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