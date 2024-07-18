Киевстар и dobro.ua собрали более 3,3 миллиона гривень на восстановление больницы 'Охматдет'

В рамках совместной инициативы компании "Киевстар" и благотворительной платформы dobro.ua по восстановлению крупнейшей Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", которая подверглась значительным разрушениям после прямого попадания российской ракетой 8 июля 2024 года, компанией было выделено 10 млн грн, а неравнодушные украинцы собрали еще более 3,3 млн грн.

Ежегодно медицинское учреждение принимает на лечение до 20 тысяч маленьких пациентов: детей со сложными травмами, с онкологией, тяжелыми заболеваниями и тех, кто готовится к пересадке органов.

Российская ракетная атака нанесла колоссальный ущерб больнице: повреждены 12 отделений, из которых 8 – хирургических, 5 – онкологических, два реанимационных отделения, операционный блок, отделение радиологии и лучевой терапии. Также повреждена единственная в стране онкогематологическая лаборатория, потеряно дорогостоящее оборудование, пострадали дети, их родители и врачи медицинского учреждения.

"Недавно в рамках Месяца донорства, который проводит Киевстар для своих сотрудников, я сдавал кровь в "Охматдете". Тяжело осознавать, что место спасения детей, которые изо всех сил борются с тяжелыми болезнями, стало целью для врага. Наша компания одной из первых отреагировала на эту трагедию и предоставила 10 миллионов гривень помощи на восстановление одной из крупнейших детских больниц в Украине", – отметил Александр Комаров, генеральный директор Киевстар.

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В день трагедии Киевстар одним из первых анонсировал передачу 10 миллионов грн на восстановление "Охматдета". Реализация помощи состоится совместно с партнером компании – фандрейзинговой платформой dobro.ua (МБФ "Украинская Биржа Благотворительности"). Также, вместе с фондом, мобильный оператор анонсировал сбор на новое оборудование, вместо уничтоженного, и срочные нужды. На сегодня сумма сбора составляет более 3,3 миллиона гривен.

Дополнительно ОТТ-платформа "Киевстар ТВ" перечислит средства от пакета "Благотворительный" в июле на помощь для восстановления "Охматдета". Ежемесячно платформа перечисляет 40% от стоимости этого пакета на помощь детям в рамках инициативы "Детская надежда".

"Команда dobro.ua, как и другие благотворители, годами поддерживает "Охматдет", ведь эта больница – крупнейшая в Украине и помогает самым сложным маленьким пациентам бороться с недугами и выздоравливать, – комментирует Ирина Гуцал, директор благотворительной платформы dobro.ua. – Благодаря взносу Киевстар и десятков тысяч неравнодушных украинцев, мы присоединимся к восстановлению главной детской больницы страны, потому что украинские дети должны побеждать болезни" .

Сейчас сбор продолжается. Все желающие помочь могут сделать свой вклад, присоединившись к инициативе по ссылке – https://dobro.ua/reserve_fund/ohmatdyt/

Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на апрель 2024 года обслуживал около 24 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "Домашнего Интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в частности 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар развивает в Украине новые телеком-технологии и в ближайшие три года планирует инвестировать в это направление 600 млн долл США. Компания помогает Украине преодолевать вызовы военного времени и за последние два года выделила более 2 млрд грн для поддержки ВСУ, абонентов, на реализацию социальных проектов. Акционер Киевстар – международная Группа VEON. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 26 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на рынке электронных коммуникаций, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net,www.kyivstar.ua