30 сентября в детской больнице "Охматдет" объявили упрощенные закупки на противоаварийные работы и технический надзор за ними. Об этом сообщает портал "Наші гроші" со ссылкой на Prozorro.
Заявленная стоимость противоаварийных работ составляет 9,51 млн гривен, стоимость технического надзора - 132 тыс гривен. В качестве конечных сроков подачи тендерных предложения заявлено 9-10 октября. Финансироваться мероприятия будут за счет благотворительного фонда "Таблеточки".
Выполнить первоочередные противоаварийные работы по защите здания от внешнего воздействия должны до 15 ноября. Во время них закроют проемы выбитых окон и дверей, а кроме этого будут закрыты пострадавшие инженерные сети.
Предполагается, что в здании продолжат оказывать медицинскую помощь. На данный момент уже закончили первый этап инструментального обследования, который нужен для того, чтобы закупить неотложные противоаварийные работы.
Удар по больнице "Охматдет"
Напомним, 8 июля россияне нанесли массированный ракетный удар по столице Украины.
Больница "Охматдет" получила значительные повреждения от попадания российской крылатой ракеты Х-101. По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, это был целенаправленный удар с российской стороны.
Позже, в августе, стало известно, что руководство "Охматдета" хочет потратить 14 млн гривен на консультации и технический надзор за ремонтом. Как тогда сообщалось, тендеры без конкуренции выиграли две компании.
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