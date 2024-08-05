Тендеры без конкуренции выиграли две компании.

Детская больница "Охматдет" объявила тендеры на инженерно-консультационные услуги и технический надзор за выполнением ремонта фасада и внутренней отделки здания, поврежденного от ракетного обстрела 8 июля. На указанные услуги планируют потратить 14 миллионов гривень, пишут "Наши деньги" со ссылкой а систему "Прозорро".

Так, договор на инженерно-консультационные услуги планируют заключить с ООО "Васеньов Инжиниринг" на 9,35 млн грн, а технический надзор будет осуществлять ООО "Ик-Проект" за 5,22 млн грн. На обоих тендерах заказы забрали без конкуренции.

Отмечается, что столичная "Васеньов Инжиниринг" зарегистрирована в апреле 2023 года в жилом доме и принадлежит Олегу Васеньову. Ранее в этом году фирма выиграла тендеров на 4,40 млн грн, больше всего у нынешнего заказчика. Сейчас "Охматдет" планирует в составе инженерно-консультационных услуг заказать Васеньову "консультации по вопросам привлечения подрядных организаций".

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По словам журналистов, Олег Васенев – это тот самый эксперт, которому "Охматдет" сразу заказал техническое обследование пострадавшего корпуса. Также Васеньов составил дефектный акт с объемами необходимых работ, в котором сразу были указаны завышенные объемы для конкурса благотворительного фонда "Охматдет". Потому что в конкурсе требовалось заменить всю фасадную облицовку, тогда как обломки ракеты разрушили далеко не все декоративные плиты.

Что еще заказывают "Васеньов Инжиниринг" за 9 млн грн:

инженерно-консультационные услуги включают, в частности, составление графиков выполнения работ, поставки материалов, изделий, конструкций и оборудования, осуществление расчета и составление графика движения рабочих кадров и основных строительных машин на объекте;

обеспечение подбора персонала с учетом соответствия его квалификации составу и объемам работ, организация обучения и проверки знаний персонала;

предоставление заказчику консультаций по вопросам привлечения подрядных организаций, исполнителя технического надзора, выбора поставщиков, участие в подготовке и проведении закупок и т. д.

организация составления дефектного акта и сметной документации, обеспечение проведения экспертизы сметной документации;

проверка представленных к оплате документов подрядных, снабженческих и других организаций по выполнению работ, поставки продукции и оказания услуг;

организация контроля за списанием строительных материалов.

В то же время технический надзор в исполнении "Ик-Проект", который будет стоить более 5 млн грн, будет предусматривать проведение проверок соответствия объемов и качества выполненных строительных работ проектно-сметной документации. Также предусмотрено ведение учета объемов принятых и оплаченных строительных работ, а также работ, выполненных с недостатками; проверка визирования и представления заказчику актов приемки выполненных строительных работ на объекте, которые подписаны, заверены и предоставлены подрядчиком.

Киевской "Ик-Проект" руководят Ольга Крыжня и Людмила Пархоменко, а принадлежит она Юлии Крат из Харькова. С 2016 года "Ик-Проект" выиграл тендеров на 43,36 млн грн, больше всего в департаменте инфраструктуры Херсонской ОГА.

Отстройка Охматдета

В начале августа стало известно, что тендер на восстановление выиграла фирма "Буд-Технолоджи" со сметой 307 млн гривень. Хотя другие участники тендера предлагали значительно меньшую цену – от 42 до 286 млн. После огласки в Министерстве здравоохранения заявили, что обратилось в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок по тендеру.

Позже министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что новый тендер на восстановление детской больницы "Охматдет" будет проведен в течение 7-16 дней.

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