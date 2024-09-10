СБУ и ОГП сообщили военному о заочном подозрении.

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора сообщили о заочном подозрении российскому генералу, который командовал ракетным ударом по медкорпусу детской больницы "Охматдет" в Киеве. Им оказался генерал-лейтенант, который в то время занимал должность командующего дальней авиации военно-воздушных сил воздушно-космических сил России, сообщает РБК-Украина.

По данным источников издания, имя этого генерала - Сергей Кобылаш. Впоследствии, после нанесения указанного удара он был повышен в должности и назначен командующим военно-воздушных сил РФ.

"Два месяца назад враг прицельно ударил ракетой Х-101 по детской больнице "Охматдет", в которой находились более 600 детей. Сегодня именно здесь, на месте этого удара хочу сообщить, что Офис генерального прокурора, совместно со следователями СБУ установили одного из причастных к организации и совершению этого военного преступления", - сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Видео дня

СМИ добавляет, что российскому военному заочно объявлено подозрение.

Удар по "Охматдету"

8 июля российские оккупанты нанесли удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. В результате атаки погибли 2 человека, ранены около 300, среди которых 8 - это дети.

20 июля генеральный директор Охматдета Владимир Жовнир сообщил, что в медучреждение вернулись врачи и медсестры, проводятся УЗИ и МРТ обследования, как в обычном режиме.

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