Студенты заведений профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации после 25 января могут продолжить обучение в смешанном формате или очно.

Министерство образования и науки рекомендует вузам самостоятельно решать, когда и в какой форме организовывать обучение студеные после усиленного карантина.

Читайте такжеВ МОН рассказали, вернутся ли ученики 9 и 11 классов за парты после локдаунаОб этом министр образования и науки Сергей Шкарлет написал в своем Telegram-канале.

"Позиция МОН следующая: при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации студенты заведений профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования должны продолжить обучение в смешанном формате или очно. Заведения высшего образования, имея широкую управленческую автономию и с учетом эпидситуации в каждом отдельном регионе, будут самостоятельно решать, когда и в какой форме организовывать обучение", - отметил Шкарлет.

В то же время он подчеркнул, что ряд специальностей и большинство профессий требуют практического обучения, а потому важно организовать студенческие и ученические практики с обязательным соблюдением карантинных мероприятий.

Усиленный карантин в Украине

9 декабря Кабинет министров принял решение о введении усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января включительно.

16 января Шкарлет заявил, что учащиеся младших классов школ после завершения усиленного карантина смогутвернуться к полноформатному обучению.

Сегодня, 19 января, министр заявил, что ученики выпускных классов после завершения усиленного карантина вернутся к смешанной формы обучения. Также министр отметил, что будет поднимать вопрос, чтобы в областях, где показатели заболеваемости СOVID-19 контролируемые, ученики 9-х и 11-х классов вернулись за парты.

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Автор: Леся Лещенко