Решение ВСП будет действовать до вступления в законную силу приговора суда или до закрытия дела против тандыра.

Высший совет правосудия временно отстранил от осуществления правосудия судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра. Соответствующее решение было принято сегодня, сообщили в пресс-службе ВСП.

Тандыр отстранен из-за того, что сейчас он уже является обвиняемым уголовном производстве. Решение ВСП будет действовать до вступления в законную силу приговора суда или до закрытия дела против Тандыра.

Дело судьи Тандыра - детали

Неделю назад дело Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца, было направлено в суд. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Видео дня

Смертельная авария произошла в ночь на 26 мая. Тогда еще глава Макаровского райсуда Алексей Тандыр на большой скорости насмерть сбил нацгвардейца на одном из блокпостов в Киеве. По словам очевидцев, судья был пьян. Впоследствии стала известна и личность погибшего военнослужащего Нацгврадии - это Вадим Бондаренко, у которого осталось трое детей.

Через несколько дней суд арестовал судью. Адвокаты обжаловали меру пресечения, однако суд отказался отпускать его. На одном из таких заседаний прокуроры рассказали, Тандыр пытался подделать результаты экспертизы, которая должна была обнаружить алкоголь в его организме. По данным следствия, он вместо мочи сдал слюну и воду. Поэтому первая экспертиза не нашла алкоголя. Однако, когда выяснилось, что Тандыр подменил образец, специалисты исследовали уже саму слюну, в которой и нашли алкоголь.

Вас также могут заинтересовать новости: