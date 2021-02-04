В Украине продолжают действовать карантинные ограничения, введенные с целью сдерживания распространения коронавируса.

В Запорожье в областной инфекционной больнице произошел пожар, в результате которого погибли трое больных и врач. Количество новых больных COVID-19 за сутки в Украине выросло более чем на 5 тысяч.

Пожар в больнице в Запорожье

В ночь на 4 февраля в новом корпусе Областной инфекционной клинической больницы Запорожья произошел пожар. Погибли 4 человека, среди которых 26-летняя медик.

По факту пожара в реанимации больницы начато расследование. По данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, все больные находились под аппаратами ИВЛ. Предварительная причина гибели - отравление угарным газом.

Ситуация с коронавирусом

В Украине за сутки обнаружили еще 5082 новых зараженных коронавирусом. При этом выздоровели от болезни 9933 пациента.

Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 1232246 украинцев, 1055406 - выздоровели 23229 - умерли.

Перемирие на Донбассе

Вооруженные формирования Российской Федерации за сутки дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики открывали огонь из автоматического станкового гранатомета и совершили несколько выстрелов из подствольного гранатомета.

Главные новости Украины: что важно знать 4 февраля 2021

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Автор: Алина Вишневская