Между тем правительство решило не продлевать действие карантина выходного дня и размышляет над дальнейшими ограничениями.

Количество новых больных COVID-19 за сутки в Украине выросло на более 14 тысяч. В Раде назвали условие введения локдауна.

Ситуация с коронавирусом

В Украине за сутки COVID-19 диагностировали у 14496 людей.

Всего с начала пандемии подтверждено 772760 случаев коронавирусной инфекции, 384426 - выздоровели, 12960 - умерли.

Локдаун: условие введения

Введение в Украине жесткого локдауна, как отметил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий, зависит от количества заполненных мест в "коронавирусных" больницах. В то же время в правительстве отметили, что даты возможного введения локдауна пока нет.

Перемирие на Донбассе

С начала текущих суток, 3 декабря, российские оккупанты дважды нарушили режим тишины. Так, недалеко от Водяного враг применил несколько мин калибром 120 миллиметров, а также осуществил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2.

Главные новости Украины: что важно знать 3 декабря 2020

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Автор: Алина Вишневская