Закон поддержали 276 народных депутатов.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект «О внутреннем водном транспорте», который регулирует правоотношения в этой отрасли.

Как предает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта №1182-1-д проголосовали 276 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Согласно пояснительной записке, также целью принятия законопроекта является установление экономических и организационных основ деятельности внутреннего водного транспорта.

«Принятие проекта обеспечит унификацию терминологии в области водного транспорта и исключения коллизий в соответствующей сфере законодательства», - говорится в документе.

Также законопроект предусматривает создание Государственного фонда внутренних водных путей в составе специального фонда государственного бюджета Украины для обеспечения судоходства.

«Источниками формирования указанного специального фонда Государственного бюджета Украины планируются: процент средств акцизного налога с произведенных в Украине горючего, акцизного налога с ввезенного на таможенную территорию Украины горючего, таможенных платежей, уплачиваемых при помещении судов в таможенный режим временного ввоза с условным частичным освобождением от обложения таможенными платежами», - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что средства Государственного фонда внутренних водных путей будут направляться на финансовое обеспечение обслуживания внутренних водных путей для содержания их в судоходном состоянии; строительство, реконструкцию, ремонт и содержание стратегических объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности судоходства на внутренних водных путях; навигационно-гидрографического обеспечения судоходства, функционирования, реконструкции, ремонта и развития речной информационной системы; мер по развитию инфраструктуры внутреннего водного транспорта в соответствии с государственными программами; содержание, реконструкцию, ремонт, технического перевооружения и охрану судоходных гидротехнических сооружений (судоходных шлюзов), а также расходы на использование этих сооружений для пропуска судов.

Также отмечается, что основные новеллы, заложенные в законопроект «О внутреннем водном транспорте», способствуют интеграции внутренних водных путей в интермодальную логистическую схему, которая позволит Украине усилить свою конкурентную позицию в транспортной системе стран-членов ЕС.

Согласно пояснительной записке, принятие закона будет способствовать развитию береговой инфраструктуры внутреннего водного транспорта, улучшению состояния речного хозяйства, развитию на конкурентных началах рынка услуг в сфере внутреннего водного транспорта и привлечению инвестиций, переориентации грузопотоков на экологический транспорт и прочее.

Хронология событий

24 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внутреннем водном транспорте», который среди прочего предусматривает создание Государственного фонда внутренних водных путей для обеспечения судоходства по ним.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, принятие Верховной Радой закона «О внутреннем водном транспорте» позволит увеличить объем грузоперевозок в течение 3-5 лет до 30 млн тонн в год с экономическим эффектом для государства до 13-16 млрд грн в год.

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Автор: Павел Степанец