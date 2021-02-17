В Украине резко выросло количество госпитализированных с диагнозом COVID-19. Российские силовики устроили массовые обыски у крымских татар в оккупированном Крыму.
Заболеваемость COVID-19
В Украине за сутки выявлено 4286 новых больных COVID-19, в больницы госпитализировали 2330 людей.
Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 1280904 украинца, 1128895 - выздоровели 24689 - умерли.
Массовые обыски у крымских татар в Крыму
Российские силовики с самого утра 17 февраля устроили массовые обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму.
Возвращение снегопадов в Украину
Сегодня, 17 февраля, снегопады вернутся на территорию Украины: затронут западные области и Житомирскую область.
Перемирие на Донбассе
На Донбассе за сутки зафиксировано четыре обстрела со стороны российских наемников. Враг открывал огонь в районе Красногоровки, Водяного и Южного, применив минометы, станковые противотанковые и подствольные гранатометы. Также стрелял вражеский снайпер.
Главные новости Украины: что важно знать 17 февраля 2021
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