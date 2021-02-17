В Украине продолжает действовать карантин, введенный с целью противодействия распространению коронавируса.

В Украине резко выросло количество госпитализированных с диагнозом COVID-19. Российские силовики устроили массовые обыски у крымских татар в оккупированном Крыму.

Заболеваемость COVID-19

В Украине за сутки выявлено 4286 новых больных COVID-19, в больницы госпитализировали 2330 людей.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 1280904 украинца, 1128895 - выздоровели 24689 - умерли.

Массовые обыски у крымских татар в Крыму

Российские силовики с самого утра 17 февраля устроили массовые обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму.

Возвращение снегопадов в Украину

Сегодня, 17 февраля, снегопады вернутся на территорию Украины: затронут западные области и Житомирскую область.

Перемирие на Донбассе

На Донбассе за сутки зафиксировано четыре обстрела со стороны российских наемников. Враг открывал огонь в районе Красногоровки, Водяного и Южного, применив минометы, станковые противотанковые и подствольные гранатометы. Также стрелял вражеский снайпер.

Главные новости Украины: что важно знать 17 февраля 2021

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Автор: Алина Вишневская