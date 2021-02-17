Депутаты ОПЗЖ постановление не поддержали.

Рада поддержала постановление относительно событий в Украине во время Революции Достоинства.

За постановление проголосовали 295 депутатов.

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200 – «Слуга народа», 24 – «Европейской солидарности», 20 – «Батькивщины», 12 – «За Будущее», 15 – «Голос», 16 – «Доверие», 8 – внефракционных.

В то же время 17 депутатов ОПЗЖ проголосовали против постановления.

Документ предусматривает личную ответственность за расстрелы на Майдане экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, а также подтверждает причастность к убийствам сотрудников «Беркута».

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Автор: УНИАН