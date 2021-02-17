Во временно оккупированном Крыму силовики проводят серию обысков в домах крымскотатарских активистов с их последующим задержанием в ряде населенных пунктов.

Представительство президента Украины в АР Крым отреагировало на массовые обыски оккупантов в домах крымских татар на территории временно оккупированного полуострова, которые проходят с сегодняшнего утра.

Как сообщает Представительство президента Украины в АР Крым на странице в Facebook, каждый случай незаконного политического преследования фиксируется и информация о нем передается в правоохранительные органы Украины.

Отмечается, что 17 февраля в Крыму началось с серии обысков в домах крымских татар и дальнейших задержаний в Симферополе, Бахчисарае, Белогорске, Севастополе и Советском районе АР Крым.

"В свою очередь представительство Президента Украины в АР Крым фиксирует каждый случай незаконного политического преследования, осуществляемого оккупационной администрацией, и передает информацию в правоохранительные органы, а также использует ее в работе на национальном и международном уровнях", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с четырех часов утра в оккупированном Крыму происходят новые массовые обыски в Белогорске, Бахчисарае, Симферополе, Севастополе и Советском районе АРК.

Оккупация Крыма: справка УНИАН

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: Константин Гончаров