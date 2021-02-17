Планируется установить на территории страны в целом или в регионах «зеленый», «желтый», «оранжевый» или «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Кабинет министров Украины сегодня планирует продлить действие карантина в стране до 30 апреля 2021 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в повестке дня сегодняшнего заседания правительства.

Читайте такжеКиев остановился в пробках: какие улицы лучше объехать (карта)

Предлагается продлить для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации до 30 апреля и установить на территории страны в целом или на территории регионов «зеленый», «желтый», «оранжевый» или «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID- 19.

Кроме того, планируется продлить на период действия карантина на территории страны ограничительные противоэпидемические меры и ввести дополнительные меры для отдельных регионов по результатам оценки эпидемических показателей; установить процедуры по введению и отмене соответствующих дополнительных ограничительных противоэпидемических мер и порядок информирования о введении их в действие; установить особенности прекращения обязательств относительно обсервации при пересечении контрольных пунктов въезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и городе Севастополь и выезда из них.

Предполагается, что постановление вступит в силу с 22 февраля.

Что предшествовало

В начале февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вскоре правительство примет решение о возвращении страны к адаптивному карантину.

Также Шмыгаль заявлял, что в случае возвращения Украины к адаптивному карантину, «красные» зоны будут устанавливаться отдельными решениями.

9 февраля Ляшко сообщил, что Минздрав предложит правительству новую модель адаптивного карантина, который начнет действовать с середины или конца февраля.

Главные новости Украины и мира на утро 17 февраля

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко