Главные новости Украины 13 января 2021 / фото УНИАН
Количество больных COVID-19 в Украине за сутки выросло на 6400. Оккупанты ранили бойца ВСУ на Донбассе.
Ситуация с коронавирусом
В Украине за сутки обнаружили 6409 новых случаев заражения коронавирусом.
С начала пандемии COVID-19 заболели 1130839 украинцев, 826871 – выздоровел, 20214 – умерли.
Война на Донбассе
В районе проведения операции Объединенных сил оккупанты за сутки одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один боец из состава Объединенных сил получил осколочное ранение.
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