В Украине сейчас действует усиленный карантин, введенный с целью противодействия распространению коронавируса.

Количество больных COVID-19 в Украине за сутки выросло на 6400. Оккупанты ранили бойца ВСУ на Донбассе.

Ситуация с коронавирусом

В Украине за сутки обнаружили 6409 новых случаев заражения коронавирусом.

С начала пандемии COVID-19 заболели 1130839 украинцев, 826871 – выздоровел, 20214 – умерли.

Война на Донбассе

В районе проведения операции Объединенных сил оккупанты за сутки одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один боец из состава Объединенных сил получил осколочное ранение.

Главные новости Украины: что важно знать 13 января 2021

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Автор: Алина Вишневская