Жители многоквартирных домов в 2021 году будут платить за коммунальные услуги по тарифам 2019 года.

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что в столице в этом отопительном сезоне отопление и горячее водоснабжение не подорожают.

Читайте такжеЦены на газ в феврале 2021: Минэнерго и "Нафтогаз" представили два плана по их снижению

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко сказал во время онлайн-брифинга, отвечая на вопросы журналистов.

"Вопрос тарифов поднимается каждый отопительный сезон. Увеличивается стоимость электроэнергии и газа, которые являются основными составляющими для производства тепла и снабжения горячей воды. И это является причиной для пересмотра тарифов на тепло и горячую воду. ... Но в этом отопительном сезоне цена услуг на отопление и горячее водоснабжение не изменится! Жители многоквартирных домов будут платить за коммунальные услуги по тарифам еще в 2019 году», - подчеркнул Кличко.

По его словам, киевляне могут уменьшить суммы в платежках за коммунальные услуги с помощью мер по энергосбережению.

«Почти 800 домов уже воспользовались городскими программами по энергосбережению. Термомодернизация домов позволяет уменьшить расходы за коммунальные услуги в 2-3 раза», - сказал мэр.

Кличко отметил, что столица продолжает воплощать такие программы, и на 2021 год на мероприятия по энергосбережению выделила из бюджета более 150 млн грн.

Повышение тарифов в Украине

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2021 года в Украине выросли тарифы на потребление и транспортировку газа, а также цены на электроэнергию.

В связи с этим в нескольких регионах состоялись акции протеста.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая