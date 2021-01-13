На встрече должны присутствовать председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, руководство НКРЕКП, главы фракций и групп.

Сегодня, 13 января, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков проведет совещание с участием премьера и председателей парламентских фракций и групп.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник, близкий к руководству ВР.

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"В 16 часов будет встреча, где будут присутствовать премьер Денис Шмыгаль и профильный министр (Юрий Витренко – ред.). Также там будут председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, руководство НКРЕКП, главы фракций и групп", - пишет издание.

Во время встречи, которая должна состояться в Раде, будут обсуждаться вопросы тарифов.

По ее результатам ожидается официальное сообщение от присутствующих.

Новые тарифы и реакция населения

С 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 грн за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раз.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протестов против повышения коммунальных тарифов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

Долги за коммуналку

На конец декабря 2019 года задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг составляла 63,7 млрд грн.

На конец января 2020 года задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг выросла на 4,7% по сравнению с декабрем 2019 года - до 67 миллиардов гривень.

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец февраля 2020 года сократилась на 0,4% по сравнению с январем 2020 года – до 66,7 миллиарда гривень.

По состоянию на сентябрь 2020 года задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг сократилась на 1,6% по сравнению с августом 2020 года – до 54,4 млрд грн.

Оформление субсидии по упрощенной схеме

12 января 2021 года пресс-служба Министерства социальной политики сообщила о том, что в Украине упростили порядок оформления субсидий.

13 января 2021 года была обнародована пошаговая инструкция подачи документов для оформления субсидии.

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Автор: УНИАН